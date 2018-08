Blanke agent krijgt 15 jaar cel voor dood van ongewapende zwarte tiener kg/svm

30 augustus 2018

18u24

Een gewezen blanke politieagent is tot een gevangenisstraf van vijftien jaar veroordeeld voor doodslag op een ongewapende zwarte jongen in 2017 bij Dallas (Texas). Zo'n vonnis is eerder zeldzaam in de Verenigde Staten.

Roy Oliver schoot meermaals op een auto waarin vijf jongeren zaten. Een schot trof het hoofd van Jordan Edwards, die 15 jaar oud was.

De 38-jarige politieagent was met een collega naar een feest gestuurd waar minderjarigen naar verluidt alcohol aan het drinken waren. De agenten hoorden schoten toen ze ter plaatse aankwamen. Op dat moment stapten Jordan Edwards en andere jongeren volgens de lokale pers in een auto om weg te rijden van het feest, nadat ze de schoten hadden gehoord. De politieman schoot dan op de auto.

"Voor alle onschuldige Afro-Amerikanen"

De politie zei eerst dat de agent uit zelfverdediging had geschoten omdat de auto met de jongeren achteruit reed. Maar de beelden van zijn camera toonden dat de auto van hem wegreed toen hij het vuur opende.

Daryl Washington, de advocaat van het gezin Edwards, zei dat de zaak een symbooldossier was. "Ter ere van alle ongewapende Afro-Amerikanen die gedood werden en voor wie geen recht is geschied." De advocaten van de politieagent verklaarden dat ze van plan waren om in beroep te gaan.