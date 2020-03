Blackwater-oprichter rekruteert oud-spionnen om te infiltreren in vakbond die aanleunt bij Democraten mvdb

09 maart 2020

12u36

Bron: The New York Times 0 De oprichter van het omstreden beveiligingsbedrijf Blackwater heeft oud-spionnen gerekruteerd om te infiltreren in Amerikaanse vakbonden en organisaties die aanleunen bij de Democraten, meldt The New York Times. Deze Erik Prince deed dat voor het dubieuze Project Veritas, een organisatie die probeert om ‘linkse’ media en inrichtingen met bedenkelijke praktijken in diskrediet te brengen. Prince heeft banden met de Republikeinse regering-Trump. Zijn eigen zus is miljardair Betsy DeVos, de huidige minister van Onderwijs.

Prince en Blackwater haalden in 2007 de wereldpers toen vier bewakers van het private beveiligingsbedrijf in Irak veertien Iraakse burgers vermoordden tijdens een wilde schietpartij. De gewezen Navy SEAL herdoopte de firma na de ophef tot Xe Services, wat later Academia werd. Omdat de grond hem in de VS te heet onder de voeten werd, stapte Prince uit zijn eigen bedrijf. Hij bleef actief in particuliere beveiligingssector en dook in 2011 op in de Verenigde Arabische Emiraten. Op vraag van de emir van Abu Dhabi bouwde hij een 800 man sterk huurlingenleger uit. De bondgenoot van Trump wou vorig jaar tot 5.000 Latijns-Amerikaanse huurlingen verzamelen om de strijd aan te gaan met het regeringsleger in Venezuela om zo oppositiekandidaat Juan Guaidó aan de macht te brengen.

Ook in eigen land blijft Prince (50) volop actief. The New York Times bracht zaterdag aan het licht dat hij de afgelopen jaren oud-medewerkers van Amerikaanse en Britse inlichtingendiensten heeft gerekruteerd om te infiltreren in vakbonden en organisaties die aanleunen bij de Democraten. Deze oud-spionnen moesten met verborgen camera’s informatie verzamelen om zo de organisaties, die niet bepaald voorstanders zijn van het beleid van de huidige regering, te ondermijnen. Opdrachtgever was Project Veritas, een rechtse non-profitorganisatie die probeert om met dubieuze praktijken nieuwsmedia en andere ‘linkse’ organisaties het leven zuur te maken en daarbij geregeld de eigen handen verbrandt.

M.I.6

De Blackwater-oprichter rekruteerde een voormalig lid van M.I.6, de Britse inlichtingendienst. Deze Richard Seddon kreeg luidens e-mails en documenten die de The New York Times in kon kijken, in 2017 de opdracht om te infiltreren in de American Federation of Teachers (AFT), een van de belangrijkste onderwijsvakbonden. Seddon gaf instructies aan een medeplichtige spionne. Zij moest in een AFT-kantoor in de staat Michigan - de thuisstaat van Betsy DeVos - conversaties van leidinggevenden opnemen en doorspelen aan Project Veritas. De krant kreeg een e-mail in handen waarin deze vrouw doorgeeft dat ze een gesprek heeft weten te registreren. “Goed werk”, antwoordt Seddon. “Heb je de reservecamera al ontvangen?” , vraagt hij haar nog. AFT ondernam later gerechtelijke stappen tegen Project Veritas.

Dezelfde vrouw gebruikte een schuilnaam om een jaar later op te duiken in het campagneteam van Abilgail Spanberger, een Democraat in de swingstate Virginia. Het team ontmaskerde haar waarna ze aan de deur is gezet. Spanberger raakte ondanks het bedrog in eigen rangen verkozen in het Huis van Afgevaardigden.

Volgens de New York Times blijft het onduidelijk of de president, zijn familieleden of een van de regeringsleden op de hoogte waren van de door Prince en Project Veritas geleide undercoveroperaties. “Niemand moet ons vragen wie of wat wij onderzoeken”, stelt Project Veritas-activist James O’Keefe in een reactie aan de krant. Trump doneerde zo’n 8.400 euro aan zijn organisatie, een maand voor hij zich kandidaat stelde om president te worden. Prince onthoudt zich van alle commentaar.