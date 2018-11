Black Friday barst los in Amerika: lange wachtrijen en hoge kortingen

23 november 2018

Black Friday, de dag na Thanksgiving, is begonnen in de Verenigde Staten. Traditioneel kan je dan hoge kortingen scoren en dat zorgt voor lange wachtrijen in de winkels. Ook bij ons doen veel webshops dit jaar mee.