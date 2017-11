Black Friday: Amerikanen zetten wapens boven aan shoppinglijst LB

12u14

Bron: Buzzfeed 0 AP Op Black Friday werden meer dan 200.000 achtergrondcontroles verricht die nodig zijn om een wapen in een winkel aan te schaffen. Amerikanen die op Black Friday op koopjesjacht gingen, kochten een recordaantal wapens. Die dag werden immers meer dan 200.000 achtergrondcontroles verricht die in sommige staten nodig zijn om een wapen aan te schaffen. Dat is meteen een dagrecord volgens cijfers die het FBI vrijgaf.

Black Friday is altijd al een populaire dag geweest om koopjes op de kop te tikken. Maar naast elektronica, kledij en huishoudtoestellen zijn daar de voorbije jaren ook halfautomatische geweren en handwapens bijgekomen. Ook in 2016, 2015, 2014 en 2012 was Black Friday een recorddag voor wapenaankopen.

Over de hele VS werden afgelopen vrijdag meer dan 200.0000 verzoeken tot achtergrondcontroles ingediend bij de bevoegde dienst van het FBI die het criminele verleden van aspirant-wapenkopers nagaat. Vorig jaar ging het nog om 185.713 verzoeken tot achtergrondcontroles.

Die achtergrondcontroles zijn enkel verplicht bij aankoop van wapens bij erkende verdelers en supermarkten. Bij aankopen online, op wapenbeurzen en privéaankopen zijn dergelijke controles niet vereist.

De toename is des te opmerkelijk omdat de wapenverkoop in vergelijking met andere jaren enorm was gedaald in het eerste jaar van Trumps presidentschap. Die daling wordt toegeschreven aan Trumps wapenvriendelijk beleid, wat de vrees bij aspirant-wapenkopers wegnam dat de federale overheid de wapenverkoop aan banden zou leggen.