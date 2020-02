Bizarre traditie in Amerikaanse voorverkiezingen: kop of munt bij evenveel stemmen YV

04 februari 2020

11u36

Bron: Vox 1 Tijdens de Amerikaanse voorverkiezingen in Iowa gebeurde het op verschillende plaatsen dat kandidaten evenveel voorstanders hadden en er dus geen winnaar was. Dat werd opgelost door een eeuwenoude traditie: een muntje opgooien.

De inwoners van Iowa konden gisterenavond in de voorverkiezingen stemmen op wie de partijen moesten voordragen als beste kandidaat voor het presidentschap. In de staat Iowa, die eerst aan de beurt was, stemden mensen in zogenaamde caucussen. Het zijn geen gewone verkiezingen met stembriefjes maar deelnemers discussiëren er over wie zij vinden dat de beste kandidaat is. Elke ronde valt er iemand af tot er een kandidaat overblijft die dan een aantal afgevaardigden toegewezen krijgt.



LEES MEER. Alles wat je moet weten over de Amerikaanse voorverkiezingen die vandaag beginnen



Wanneer er op een moment in een caucus evenveel voorstanders voor twee kandidaten zijn, moet de voorzitter volgens de regels van de Democratische Partij een muntje opgooien om een kandidaat te verkiezen. Bij elke verkiezingen komt er veel reactie op de regel: mensen vinden het ondemocratisch en niet juist dat het lot beslist.

Coin tosses shouldn’t be the deciding factor of an election. Like “oh... it’s a tie... let’s just flip a coin to see if Hillary or Donald should be president. Oops tails... looks like we get Donald.” That is not Democracy. Coins should not decide elections. https://t.co/SjlPk7kO9h CJ Berina for Congress(@ CJ4Congress2020) link

Naam uit een hoed

De resultaten van de voorverkiezing zijn nog niet binnen door een technisch probleem, maar volgens lokale reporters zouden er op meer dan 15 plaatsen muntjes opgegooid zijn. Op één plaats hadden zelfs drie kandidaten evenveel stemmen en werd een winnaar verkozen door een naam uit een hoed te trekken.



Bij de Democratische voorverkiezingen in 2016 tussen Hillary Clinton en Bernie Sanders won op 13 plaatsen in de staat Iowa een kandidaat door een muntje. Het gebruik van de muntjes trok toen al veel aandacht omdat er maar een klein verschil was in het aantal stemmen. Voorstanders van Bernie Sanders beweerde dat de muntjes Hillary Clinton lieten winnen, maar later bleek dat net Sanders meer afgevaardigden won door de regel.