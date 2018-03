Bizarre Italiaanse macrobiotische sekte blootgelegd: "Niet te veel lachen, geen internet en rechts uit bed stappen" Joeri Vlemings

23 maart 2018

17u16

Overdreven lachen, sporten en op het internet zitten waren uit den boze in de Italiaanse macrobiotieksekte van Mario Pianesi (73), een invloedrijke zakenman/goeroe. Pianesi is een van vier verdachten die het Italiaanse gerecht al sinds 2013 in het vizier had. Vorige week kon de sekte, en de bizarre gewoontes ervan, worden ontmaskerd.

Leden die uit de sekte konden ontsnappen, getuigen over hoe ze geleidelijk aan de controle over hun eigen leven verloren door ouderwetse regels en subtiele manipulatie van Pianesi. Hij wordt ervan verdacht slaven te hebben gemaakt van leden door hun dieet strikt te controleren, hen contact met de buitenwereld te verbieden en hen gratis of voor een habbekrats te laten werken. Hij riskeert ook vervolging voor belastingontduiking.

In 2013 stapte een jonge vrouw, wier gewicht gezakt was tot nog amper 35 kg, naar de politie. Ze zei dat Pianesi haar had beloofd dat zijn Ma-Pi-dieet haar zou genezen. Het begin van het jarenlange onderzoek naar de sekteleider.

Zes mensen dienden intussen een klacht in en vorige week lieten er nog twee anderen van zich horen. Volgens speurder Carlo Pinto zouden er "nóg honderden" slachtoffers kunnen zijn, die "nog altijd onder invloed staan van de sekte". Sommigen zitten al meer dan twintig jaar in de sekte.

Mirakeldieet

Pianesi gebruikte zijn charisma om mensen ervan te overtuigen dat hij met zijn mirakeldieet virussen en ziektes als HIV, kanker en diabetes kon genezen. De goeroe legde bizarre regels op. Vrouwen mochten geen korte rokjes of make-up dragen en mochten zich niet wassen als ze menstrueerden. Uit het bed stappen moest langs rechts gebeuren. Haar of nagels knippen mocht niet op dinsdag of op donderdag. Vrouwen die hun man verlieten, werden vergeleken met hoeren.

Vanda Secondino was zo'n sektelid. Ze kwam er al bij in 1989. "Zieken vroegen eerst hulp met hun voeding", zegt ze. "Daarna begonnen we advies te vragen over alle aspecten van ons leven. Zo verloren we zelf macht die hij meer en meer won. We geloofden dat we zelf niet in staat waren om ons eigen leven te regelen."

Pianesi, afkomstig uit Albanië, ontdekte de macrobiotiek van de Japanse filosoof George Ohsawa toen hij zelf ziek werd tijdens zijn legerdienst. Hij zag de positieve impact op zijn eigen lichaam en begon in de jaren 80 met een eerste "kliniek" in Sforzacosta. Hij zette zich af tegen echte artsen die hij naar verluidt moordenaars noemde. Pianesi bouwde een imperium uit van 85 macrobiotiekwinkels en -restaurants in Italië en won vele zielen voor zich.

Ontmoeting paus

Zijn dieet Ma-Pi kreeg wetenschappelijke steun. Hij is ereburger van twaalf gemeentes in Italië en daarbuiten. In 2016 ontmoette hij zelfs paus Francis, samen met zijn tweede vrouw, Loredana Volpi, naar wie ook een onderzoek loopt. Pianesi had in het verleden zwaar afgegeven op de katholieke kerk en zijn volgelingen namen hem zijn ontmoeting met de paus dan ook zeer kwalijk.

Toch bleef hij enorm populair. Zodanig zelfs dat de bewoners van Macerata de nieuwe onthullingen nauwelijks kunnen geloven. Een lokale krant omschreef Pianesi als een Jekyll & Hyde-figuur. Die journalist meent dat vele medewerkers in Pianesi's restaurants niet uitgebuit werden en dat het mogelijk wél het geval was met andere lagen binnen de organisatie.

Investering van 160.000 euro

Vanda Secondino beweert dat Pianesi oorspronkelijk het dieet van Ohsawa overnam, maar dat daarna compleet veranderde. Ze leed aan bloedarmoede en angstaanvallen. Ze kreeg naar eigen zeggen aanvankelijk "veel liefde en aandacht" van de sekte. "Ik was nog maar 26, had een gebroken relatie met mijn familie en bezat nauwelijks zelfvertrouwen", zegt ze. Haar man Mauro Garbuglia, die een goedaardige hersentumor had, ontmoette ze binnen de sekte. Het koppel runde een van de restaurants, waar ze zelf zo'n 160.000 euro instaken. Pas in 2012 hadden Vanda Secondino, haar man en hun twee zonen door dat "er iets fout zat" en stapten ze uit de sekte. "Ik zag dat de ziekte van sommigen door het dieet verergerde en dat ze zich meer en meer terugtrokken. Kinderen die grootgebracht werden met het dieet, kwamen in het ziekenhuis terecht door allerlei tekorten, terwijl hun ouders niet mochten zeggen dat ze het dieet van Pianesi volgden."