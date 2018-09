Bizar: 'God Save the Queen' op begrafenis John McCain? Joeri Vlemings

02 september 2018

00u05

Bron: BBC 1 Bizar moment op de begrafenisplechtigheid van de overleden Amerikaanse senator John McCain. Voor Britse oren leek het of plots hun nationale volkslied gespeeld werd in de Washington National Cathedral in Washington DC . Een verrassende keuze voor een Vietnamveteraan uit de VS. Waarom dan wel?

Het korte antwoord: het was niet het volkslied van het Verenigd Koninkrijk, maar My Country Tis of Thee, een Amerikaanse liedje uit 1832 met dezelfde melodie. Die heeft een lange geschiedenis. Heel wat componisten maakten er gebruik van. Onder hen ronkende namen als Beethoven, Haydn en Brahms. Ook het Pruisisch volkslied kende dezelfde notenreeks en je kan ze nog altijd horen in Liechtenstein.

Over de exacte oorsprong is men het niet eens. Volgens de zoon van de Britse componist Henry Carey schreef zijn vader het thema in 1740 in Londen. Maar bepaalde muziekhistorici zijn van oordeel dat het gebaseerd was op een nog ouder deuntje. Mogelijke componisten van het origineel zouden de Brit John Bull en de Fransman Jean-Baptiste Lully zijn. Een militaire hymne uit Zwitserland is eveneens niet uitgesloten als zijnde 'het origineel'.

Volgens de Library of Congress werd de eerste VS-president, George Washington, tijdens zijn inauguratie in 1789 begroet met de melodie. 'My Country Tis of Thee' is ook simpelweg bekend als 'America'.