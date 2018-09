Bittere pil na bevalling in vliegtuig: rekening ziekenhuis is 9.800 euro Kees Graafland

07 september 2018

16u07

Bron: AD.nl 0 Een bijzondere bevalling op grote hoogte, met daarna een bittere pil. De Filipijnse vriendin van Nederlander Erik Kok beviel na 31 weken zwangerschap plots op het toilet van een vliegtuig naar Hong Kong. Mary Rose en het kind werden later opgenomen in een ziekenhuis in de miljoenenstad, maar zien zich nu geconfronteerd met een ziekenhuisrekening van bijna 10.000 euro, meteen te betalen. En kersverse vader Erik zit thuis.

Erik spreekt van een "flinke domper op de feestvreugde". Hij is in Nederland net begonnen met een nieuwe job. "Dat geeft gelukkig wat afleiding. Verder voel ik me hier behoorlijk machteloos. Ik weet niet hoe dit gaat lopen."

Zijn vriendin was alleen onderweg naar huis op de Filipijnen, zwanger van het tweede kindje van het koppel. "Ik verwachtte een berichtje dat ze veilig geland zou zijn, maar er kwam maar niks", vervolgt de 47-jarige man uit Heerhugowaard. "Na een tijd verscheen ze opeens op de camera via Messenger: 'Ik ben in het vliegtuig bevallen', zei ze." Vlak voor de landing moest Mary Rose naar het toilet en beviel ze. Het was binnen drie minuten gepiept.

Verzekering dekt kosten niet

Anderhalve week lagen moeder en kind in het ziekenhuis. Kosten: 90.000 Hong Kong Dollar, zo'n 9.800 euro, te voldoen voor vertrek. De Zwitserse zorgverzekering Evasan van de vrouw dekt de kosten niet. "Dat is een verzekering voor mensen van buiten de EU die Europa binnen willen komen en normaal dekt dat tot een bedrag van 30.000 euro", zegt Erik. "Maar ze zeggen dat ze de kosten van deze bevalling niet dekken, terwijl ik vind dat het toch wel een noodgeval was. Nu reageren ze nergens meer op."

Volgens de man had Mary Rose een doktersverklaring, want ze was pas 31 weken zwanger. "Dan mag je gewoon vliegen en verwacht je niet dat je gaat bevallen." Zijn vriendin heeft contact gehad met maatschappelijk werkers en zit nu "gelukkig" in een woning met drie andere vrouwen. "Daar kan ze wat bijkomen. Maar ze wil nu natuurlijk gewoon naar huis."

Papieren

"Het Filipijnse consulaat helpt ons. Ze proberen een deel van de rekening af te krijgen en helpen met het regelen van de papieren, zoals een geboorteakte. Waarschijnlijk zijn die maandag klaar en dan kunnen we bellen met vliegtuigmaatschappij Cathay Pacific voor een vervolgvlucht." Dan moet wel de rekening betaald zijn. "Ik weet nog niet hoe het gaat aflopen", verzucht de kersverse vader vanuit Nederland.