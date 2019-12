Bitsige debatten in Justitiecommissie van Huis van Afgevaardigden over impeachment Trump jv

09 december 2019

21u55

Bron: belga 1 In de Justitiecommissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden zijn debatten begonnen in een poging van de Democraten om de Republikeinse president Donald Trump wegens machtsmisbruik uit zijn ambt te ontzetten. Dat hebben Amerikaanse media gemeld.

Vanaf 15 uur Belgische tijd mochten advocaten van Republikeinen en Democraten hun visie geven over de bevindingen van de Commissie voor de Inlichtingendiensten. Die gaf vorige week een rapport vrij en speelde het vrijdag door aan de Commissie voor Justitie.

De kern van het rapport is dat Trump machtsmisbruik heeft gepleegd door in een telefoontje zijn Oekraïense collega Volodymr onder druk te zetten om een onderzoek in te stellen naar ex-vicepresident Joe Biden die de Democratische uitdager kan worden in de slag om het Witte Huis. De bewoner daarvan deed dat door belangrijke militaire hulp te bevriezen en een ontmoeting in het Witte Huis niet te laten doorgaan. Bovendien pleegde Trump volgens het rapport obstructie van het onderzoek in het Congres.

De hoorzitting, die moet uitmonden in het opstellen van artikels voor een "impeachment" van Trump, gevolgd door een stemming in plenaire vergadering, verliep bitsig.