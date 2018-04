Bitcoin-dief ontsnapt uit gevangenis en verlaat IJsland in hetzelfde vliegtuig als premier Redactie

19 april 2018

03u30

Bron: AP/AD 1 Een man die in IJsland wordt verdacht van het stelen van honderden bitcoin-computers is uit de gevangenis ontsnapt. Volgens autoriteiten is de man het eiland ontvlucht in een vliegtuig naar Zweden. Medepassagiers zeggen dat de IJslandse premier toevallig ook aan boord was.

Sindri Thor Stefansson zat vast omdat hij het brein zou zijn achter een enorme operatie waarbij 600 computers werden gestolen. Die waren in gebruik voor het mijnen van bitcoins en andere virtuele valuta. De man mocht zijn proces afwachten in een lichtbeveiligde gevangenis, enkele tientallen kilometers van het vliegveld van Keflavik. Dat was al vrij ongewoon, aldus sociologie-professor Helgi Gunnlaugsson tegen de krant The Guardian. Maar gewoonlijk leidt dat niet tot problemen. "Mensen ontsnappen hier meestal alleen om te gaan drinken."

Vervolgens is het lastig voor een crimineel om zich te verstoppen in het kleine land. Maar de bitcoin-dief was iedereen te slim af. Hij ontsnapte via een raam en checkte op het vliegveld in onder een valse naam. Omdat hij binnen de Schengen-zone naar Zweden vloog, hoefde hij zijn paspoort niet te laten zien. Een passagier die zonder het te weten op dezelfde vlucht zat, vertelde later dat ook de premier van IJsland, Katrin Jakobsdottir, aan boord was.

Populaire plek voor bitcoinmakers

IJsland is een populaire plek voor bitcoinmakers vanwege de relatief lage elektriciteitskosten voor hun servers. IJslandse media berichtten eerder over de Grote Bitcoin-Diefstal, die wordt gezien als de grootste overval in het land. 22 mensen zijn in de zaak gearresteerd, maar er is nog geen spoor van de gestolen computers die bijna 2 miljoen euro waard zijn.

Inmiddels is er een internationaal arrestatiebevel uitgegaan naar Stefansson en houden de Zweedse autoriteiten ook een oogje in het zeil.