Bisschop wil duivel verdrijven uit Colombiaanse stad met heilig water én een helikopter AW

11 juli 2019

18u11

Bron: The Guardian Om de Colombiaanse stad Buenaventura van haar kwelgeesten te verlossen, wil bisschop Ruben Dario Jaramillo Montoya het groots aanpakken. Vanuit een helikopter wil hij de volledige stad besprenkelen met heilig water. Dat moet komaf maken met de talloze criminele bendes die de stad terroriseren.

Terwijl de helikopter de stad ‘zuivert’, zal de bisschop enkele gebeden prevelen die de ‘duivel’ moeten verdrijven uit Buenaventura. De (grootse) reactie van de bisschop volgt nadat het lichaam van een tienjarig meisje werd teruggevonden. Het jonge meisje was mishandeld en vermoord.



De bisschop reageerde op de recentste gruweldaad tijdens een programma van een lokale radiozender. “We moeten de duivel verdrijven om rust en vrede in onze stad te doen wederkeren”, zei hij daarover.

Meest gewelddadige stad

Buenaventura, de belangrijkste havenstad aan de westkust van Colombia, moest de laatste jaren afrekenen met heel wat criminaliteit. In 2014 nog werd de stad uitgeroepen tot een van de meest gewelddadige plaatsen van het land. Volgens Human Rights Watch worden tal van stadsbuurten gedomineerd door criminele bendes die anderen ontvoeren, mishandelen en zelfs vermoorden. Worden hun slachtoffers niet gefolterd voordat ze sterven, worden ze levend in de zee gegooid.



Hoewel er sinds 2014 duidelijke verbetering zichtbaar is, lokale agenten telden dit jaar inmiddels 51 lijken. Dat zijn er twintig meer dan een jaar geleden.

Duivel verdrijven

Om die reden wil bisschop Montoya het over een andere boeg gooien. Want volgens paus Leo XIII (paus van de Rooms-Katholieke Kerk van 1878 tot 1903) kan exorcisme, mits een gebed, ook uitgevoerd worden om de ‘duivel’ en ‘gevallen engelen’ uit een stad te verdrijven.

De Colombiaanse bisschop wordt overigens geholpen bij zijn huzarenstukje. Zo zal het leger een helikopter uitlenen, piloot incluis. Daarmee zullen ze tijdens het jaarlijkse feest van de heilige Bonaventura de hele stad besprenkelen. “We willen alle duivels verdrijven die onze haven vernietigen. Zo kan God ons zegenen en komaf maken met alle verdorvenheid.”