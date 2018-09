Bisdom Brooklyn betaalt miljoenen aan slachtoffers seksueel misbruik Redactie

19 september 2018

06u39

Bron: AD 0 Vier mannen die als kind seksueel misbruikt zijn door een docent religie van de Rooms-Katholieke kerk krijgen een schadevergoeding van 27,5 miljoen dollar. De nu 67-jarige Angelo Serrano misbruikte hen in de kerk, in het appartement van de leraar achter de kerk en in de naschoolse opvang.

Serrano is veroordeeld tot 15 jaar cel. De zaak kwam aan het licht nadat één van de jongens zijn moeder in vertrouwen nam. De kerk heeft altijd volgehouden dat Serrano geen officiële medewerker was, omdat hij niet betaald kreeg. De rechter was het daar niet mee eens en koos de kant van de slachtoffers.

Het misbruik vond plaats tussen 2003 en 2009. De jongens waren tussen de 8 en 12 jaar oud. Ze krijgen elk zo'n 7 miljoen dollar als gevolg van de schikking. Op hun verzoek wordt hun identiteit geheim gehouden.