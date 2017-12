Birkenstock-topman: "Amazon is medeplichtig aan namaak" SI

16u03

Bron: Belga 0 EPA De topman van de Duitse sandalenfabrikant Birkenstock heeft de Amerikaanse distributiegigant Amazon verweten "medeplichtig" te zijn aan de verkoop van namaakproducten, door die te tolereren in zijn onlinewinkels.

"De waarheid is dat Amazon winst haalt uit namaak. Het rijft een commissie binnen van de verkopers van namaakproducten", hekelt Olivier Reichert in een interview in het Duitse magazine Der Spiegel. "Voor ons is Amazon medeplichtig."

Het is om die reden dat de Duitse familiale onderneming beslist heeft om vanaf januari zijn producten niet langer te commercialiseren via Amazon Europe. Birkenstock besliste een jaar eerder al om zijn handelsrelatie met Amazon USA stop te zetten, nadat het daar herhaaldelijk geklaagd had.

Het bedrijf Birkenstock is 250 jaar oud en wereldwijd gekend voor zijn sandalen. Het stelt ongeveer 3.800 mensen tewerk.