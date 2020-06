Bioscopen Californië komend weekend voorzichtig weer open jv

09 juni 2020

06u51

Bron: ANP/RTR 0 De bioscopen in Californië mogen vanaf komend weekend weer open. Wel is het aantal toegestane bezoekers per zaal beperkt, meldt het departement van Volksgezondheid van de grootste Amerikaanse staat.

In elke zaal moeten bezoekers twee meter afstand houden van elkaar en mondkapjes dragen, behalve wanneer er gegeten of gedronken wordt. Slechts een kwart van het totale aantal stoelen, met een maximum van 100 mag bezet zijn per voorstelling. Ook worden de zalen voor gebruik geïnspecteerd en moeten ze door de autoriteiten worden vrijgegeven voor gebruik.



De bioscopen zijn sinds drie maanden dicht vanwege de uitbraak van het coronavirus in de VS. De filmstudio's van Hollywood hopen dat met het opengaan van de bioscopen er toch nog inkomsten zijn om de dure blockbusters uit de kosten te krijgen.



De nationale organisatie van bioscoopeigenaren hoopt dat medio juli de Amerikaanse bioscopen met een capaciteit van 90 procent zullen draaien.