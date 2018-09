Binnenkort stoot Coca-Cola Starbucks misschien van de troon: frisdrankproducent verkent koffiemarkt AW

03 september 2018

22u45

Bron: BBC News 0 Coca-cola koopt de Costa-koffieketen van de Britse hotel- en restaurantketen Whitbread op. Whitbread was al langer van plan om de koffietak af te splitsen aangezien het de grootste koffieketen in Groot-Brittannië is en de op één na grootste ter wereld. De verkoop aan de grote frisdrankproducent bleek echter nog winstgevender te zijn.

In Europa is Costa alvast groter dan Starbucks, in de Verenigde Staten staat Starbucks nog steevast op nummer één. Al komt daar binnenkort misschien verandering in.

Allison Brittain, CEO bij Whitebread beschrijft de verkoop van de Costa-koffieketten als een win-winsituatie. De prijs die Coca-Cola betaalde, lag immers veel hoger dan de winst die Whitebread zou maken wanneer het bedrijf werd opgesplitst. En Coca-Cola zal vermoedelijk koude, kant-en-klare koffie gaan maken. “Het is mogelijk dat je de Costa koffie binnenkort overal ziet. In verkoopautomaten, hotels, restaurants, pubs en cafés. Met andere woorden: op alle plaatsen waar je de Coca-Cola frisdrank vandaag kan tegenkomen”, aldus Brittain.

Mijlpaal voor Coca-Cola

Voor Coca-Cola is de Costa-koffieketen een mijlpaal. Tenslotte zijn het de eerste verkennende stapjes die de frisdrankengigant zet op de markt voor warme dranken. Zo wil de producent allicht de minder goede verkoopcijfers compenseren.