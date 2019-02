Binnenkort geen paspoort meer nodig om te boarden? Schiphol zet vol in op gezichtsherkenning LH

18 februari 2019

15u49 0 De Nederlandse luchthaven Schiphol start opnieuw met een proef waarbij reizigers hun gezicht laten scannen voordat zij het vliegtuig kunnen betreden. Om te kunnen deelnemen, moet je wel met luchtvaartmaatschappij Cathay Pacific reizen. De proefperiode is onderdeel van een plan om gezichtsherkenning op termijn voor het hele traject op de luchthaven mogelijk te maken.

Bij de proefperiode wordt de gezichtsscan twee keer gemaakt: eerst bij een registratiepunt en vervolgens bij de gate waar reizigers het vliegtuig betreden.

Deelnemers aan de proef worden, na het inchecken, begeleid naar een registratiepunt. Hier wordt het paspoort, de instapkaart en het gezicht van de passagier gescand. Daarna volgt zoals altijd de security- en paspoortcontrole. Bij het boarden wordt bij de gate nog eens een scan gemaakt van het gezicht. Deze wordt vergeleken met de scan die gemaakt is bij het registreren. Wanneer het gezicht wordt herkend, gaat het poortje open en kan de passagier direct aan boord, dus zonder hun paspoort en boarding pass te laten zien.

Eenvoudiger en efficiënter

Met vernieuwingen als gezichtsherkenning wordt reizen nog makkelijker, geloven ze bij Schiphol. “Voor passagiers wordt de reis van aankomst op de luchthaven tot aan boord gaan, eenvoudiger en efficiënter”, zegt Wilma van Dijk, directeur Safety en Security van de luchthaven, in een persbericht. “Nu moet je bij verschillende controlepunten op de luchthaven nog je paspoort, je instapkaart of beide laten zien.”

Reizigers van Cathay Pacific moeten wel 16 jaar of ouder zijn om aan de proef deel te nemen.

In 2017 maakte Schiphol al bekend met KLM een proef te starten om gezichtsherkenning bij het instappen van het vliegtuig te testen. Die proef duurde drie maanden. De luchthaven wil in de loop van het jaar, in een volgende fase, de paspoortcontrole toevoegen aan de test.

Grenscontrole

Op Brussels Airport staan er sinds juli 2015 ‘e-gates’ of automatische grenscontrolepoortjes met gezichtsherkenning die de identiteit van EU-burgers van buiten de Schengenzone verifiëren. Er wordt elektronisch gecontroleerd of de identiteitspapieren echt zijn en of de passagier geseind staat. Daarnaast is er gezichtsherkenning, waarbij de foto op de chip van het identiteitsdocument vergeleken wordt met een digitale foto. Paspoortcontroles met gezichtsherkenning gebeuren ook al op grotere luchthavens zoals Schiphol en Heathrow. Gezichtsherkenning bij het boarden werd nog niet getest op onze nationale luchthaven.