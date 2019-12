BINNENKIJKEN. Witte Huis al helemaal in kerstsfeer, Melania geeft een rondleiding ADN

03 december 2019

12u00 0 En of het Witte Huis klaar is voor de kerstperiode. Een karrenvracht aan kerstbomen en feeërieke decoratiestukken werd aangerukt om er een prachtig plaatje van te maken. First Lady Melania Trump geeft ons in een video persoonlijk een rondleiding door al dat moois, met als thema dit jaar ‘The Spirit of America’. Lees: glitterend patriottisme.

“Deze kerstperiode wil ik iedereen die ons land mee vorm heeft gegeven en het de plaats maakte die we trots onze thuis noemen, eren”, legt Melania uit in een persbericht. “De spirit van Amerika schijnt nu helemaal door in het Witte Huis.”

“The Spirit of America”#ChristmasWhiteHouse2019 pic.twitter.com/4zgxBJN4L1 Melania Trump(@ FLOTUS) link

De officiële kerstboom van het Witte Huis is maar liefst vijf meter hoog en werd versierd met handgemaakte papieren bloemen, die de florale symbolen van alle 50 Amerikaanse staten eren.

Omdat één boom maar knullig is, werden in totaal 58 kerstbomen aangevoerd naar 1600, Pennsylvania Avenue. Allemaal hebben ze hun eigen look. Voor de Gold Star Family Tree in de oostelijke vleugel werd bijvoorbeeld gekozen voor een laagje gouden sterren, grote rode strikken en patriottistische linten.

In de Rode Kamer is er een origineel ‘game room’-thema, inclusief kaartspelletjes en gezelschapsspelen als onderdeel van de versieringen.

De Grote Foyer baadt dan weer in het goud, een laagje valse sneeuw bedekt er deels de vloer en kerstbomen. Weetje: in totaal hangen er in alle bomen in het Witte Huis een slordige 15.000 strikken en meer dan 2.500 lichtsnoeren.

In de oostelijke zuilengang is wit de hoofdkleur, met driedimensionele witte sterren aan het plafond die een tijdlijn van ‘Amerikaans design, innovatie en architectuur’ tentoonstellen.

In de State Dining Room staat onder meer een grote peperkoeken replica van het Witte Huis te blinken, omringd door andere bekende Amerikaanse bezienswaardigheden zoals het Vrijheidsbeeld en de Golden Gate Bridge.

Volgens het Witte Huis begon First Lady Melania al in juli met de voorbereidingen. Heel de maand worden nu speciale bezichtigingsdagen en recepties georganiseerd voor al wie de decoraties van dichtbij wil bekijken.