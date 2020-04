Bill Gates ziet 3 stappen waarmee VS coronavirus kan verslaan HR

02 april 2020

13u10

Bron: The Washington Post 2 Microsoft-oprichter Bill Gates pleit in ‘The Washington Post’ voor een 3-stappenplan waarmee de VS het coronavirus kan verslaan. De miljardair, die al in 2015 een nieuwe epidemie voorspelde , ging te rade bij experts die hij sprak voor het werk van zijn stichting. Die investeert 100 miljoen dollar in de zoektocht naar een vaccin.

“Er is geen twijfel mogelijk dat de Verenigde Staten heeft nagelaten om tijdig maatregelen te nemen”, schrijft Gates. “Maar het is nog niet te laat om belanrijke beslissingen te nemen.”



In een eerste stap van zijn driepuntenplan pleit Gates voor landelijke quarantainemaatregelen. Die moeten de verspreiding van het virus vertragen. Trump gaf wel richtlijnen om tot eind april thuis te werken waar mogelijk en groepen van meer dan tien personen te vermijden, maar niet alle staten houden zich daaraan. “Mensen komen nog samen op het strand en in restaurants. Een recept voor een ramp”, zegt Gates.

De leiders van dit land moeten duidelijkheid scheppen: een lockdown betekent een lockdown overal Bill Gates

Want zo kan het virus rustig blijven rondreizen. “De leiders van dit land moeten duidelijkheid scheppen: een lockdown betekent een lockdown overal. Verwarring daarover leidt tot meer economische schade. Het virus krijgt zo een grotere kans om terug te keren en meer doden te maken.”

In een tweede stap pleit Gates ervoor om meer te testen op het coronavirus. Daarbij moeten mensen die in de zorg werken voorrang krijgen, gevolgd door mensen met symptomen en degenen met wie zij in contact zijn gekomen.

In een derde stap pleit Bill Gates voor een gerichte aanpak in de ontwikkeling van behandelingen en een vaccin. “Ik geloof dat als we nu de juiste beslissingen nemen, gebaseerd op wetenschap, data en de kennis van medici, we levens kunnen redden en het land weer open kunnen stellen.”

