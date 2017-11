Bill Gates wil slimme stad in woestijn van Arizona bouwen Karen Van Eyken

23u10

Bron: CNBC, CNN 0 rv/reuters Hier moet de 'smart city' van Bill Gates verrijzen. De oprichter van Microsoft heeft zijn zinnen gezet op de ontwikkeling van een 'smart city' in de Amerikaanse staat Arizona. Via een investeringsfonds kocht hij een flinke lap grond gelegen op 45 minuten rijden van de stad Phoenix.

Het investeringsfonds van Gates, Belmont Partners, telde 80 miljoen dollar (omgerekend 68 miljoen euro) neer voor de ruim 10.000 hectare (bouw)grond. De slimme stad zal dan ook niet verwonderlijk de naam Belmont krijgen.

Er moeten 80.000 huizen verrijzen terwijl 1.500 hectare wordt voorzien voor kantoren en bedrijven. Ook publieke scholen zullen niet ontbreken.

Slimme technologie zal echter de hoofdrol opeisen met digitale hogesnelheidswerken, datacentra en zelfrijdende voertuigen.

Wanneer de bouw van start gaat, is vooralsnog niet geweten. Ook hoe groot de inbreng van Gates in het project gaat zijn, is niet bekend.