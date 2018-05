Bill Gates: “Trump vroeg twee keer wat verschil tussen HIV en HPV is, maar wist wel beangstigend veel over uiterlijk van mijn dochter” ADN

18 mei 2018

12u44

Bron: The Guardian 1 Microsoft-oprichter Bill Gates heeft een opvallend boekje opengedaan over zijn ontmoetingen met de Amerikaanse president Donald Trump. Dat blijkt uit beelden bemachtigd door MSNBC.

Never before seen footage obtained exclusively by All In shows Bill Gates discussing meetings with Donald Trump #inners pic.twitter.com/GouJwYKghi All In w/Chris Hayes(@ allinwithchris) link

Op een meeting van de Bill & Melinda Gates Foundation beantwoordde de filantroop uitgebreid vragen van het personeel. Hoewel de multimiljardair niet zozeer bekend staat om zijn komische uitspattingen, konden zijn antwoorden op Trump-gerelateerde vragen op heel wat hilariteit rekenen. Al gingen er ook een aantal wenkbrauwen de lucht in.

Zo legde de ondernemer het publiek uit dat zijn nu 22-jarige dochter Jennifer als eerste van de familie Gates de Amerikaanse president ontmoette, op een paardenshow in Florida. De president sprak toen even met zijn dochter en was "erg vriendelijk". Volgens Gates dook Donald Trump 20 minuten later plots op diezelfde show opnieuw op toen hij ‘arriveerde’ met een helikopter. “Dus hij was weggereden om een grote entree te maken met een helikopter."

Twee meetings, twee keer dezelfde vraag

Hijzelf ontmoette The Donald voor het eerst in New York in december 2016. Hij was hem daarvoor naar eigen zeggen wel al tegengekomen, maar had hem toen "genegeerd". “Toen ik dan voor het eerst met hem sprak, was het eigenlijk een beetje eng hoeveel hij over het uiterlijk van mijn dochter wist”, vertelde Gates. “Melinda (zijn vrouw, nvdr.) vond dat niet zo leuk.”

In maart vorig jaar ontmoetten de twee elkaar opnieuw in het Witte Huis. In beide meetings vroeg Trump Gates in het kader van een discussie rond vaccinaties of er een verschil is tussen HIV en HPV. “Ik legde hem toen uit dat die twee amper met elkaar verward worden”, zei Gates tot jolijt van de aanwezigen. Voor de duidelijkheid: HPV of het Humaan Papilloma Virus is een familie virussen met meer dan honderd varianten. De gevolgen van een infectie kunnen, naar gelang het type HPV, variëren van (genitale) wratten tot kankers. HIV valt het immuunsysteem aan en kan leiden tot aids.

Toen Gates vorig jaar in het Witte Huis arriveerde, schrok hij zich overigens een hoedje toen hij het volgende zinnetje achter zich hoorde. “Trump hoort dat je het niet leuk vindt wat Trump aan het doen is”, klonk het. “En ik dacht, ‘wow jij bent Trump’.” De miljardair wist naar eigen zeggen niet goed wat aanvangen met die vreemde derde persoonsvorm. “Gates zegt dat Gates weet dat je de dingen niet goed doet”, antwoordde hij uiteindelijk. Intussen is het alom bekend dat president Trump graag naar zichzelf verwijst in de derde persoon.

De 'All in with Chris Hayes'-show op MSNBC toonde gisteren exclusief de beelden van de uitspraken van Bill Gates op de meeting van zijn stichting. De Democratische strateeg Tara Dowdell toonde zich in een reactie niet erg lyrisch over de president. "We zitten dus met een president die niet het verschil tussen HIV en HPV kent, maar wel het uiterlijk van de dochter van Bill Gates memoriseert. Als hij zich meer zou bezighouden met beleid te leren, als hij nog maar een kwart van de tijd die hij aan vrouwen besteedt, zou gebruiken voor het leren en memoriseren van beleid, dan zou ons land een stuk beter af zijn."