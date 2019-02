Bill Gates: “Miljardairs moeten meer belastingen betalen” MVL TTR

14 februari 2019

10u51

Bron: AD.nl 15 Microsoft-oprichter Bill Gates is een van de rijkste personen ter wereld, maar hij vindt dat hij -en andere miljardairs- die rijkdom niet hebben verdiend. De steenrijke ondernemer betaalde aan de Amerikaanse belastingdienst zo’n tien miljard dollar (bijna negen miljard euro). “Ik had nog meer moeten betalen”, aldus Gates.

Gates is de op één na rijkste man ter wereld. Hij moet met een vermogen van zo’n 85 miljard euro alleen Amazon-baas Jeff Bezos voor zich dulden. De 63-jarige miljardair zegt in een interview met ‘Daily Mail’ dat hij en andere topverdieners meer moeten bijdragen aan de samenleving.



“Ik heb meer dan tien miljard dollar (bijna negen miljard euro) aan belastingen betaald, maar ik had meer moeten betalen. Ik heb me meer dan aan de regels van de wet gehouden, maar ik denk dat het systeem progressiever moet. Miljardairs betalen gewoonweg niet genoeg”, aldus Gates.

Openheid

Gates vindt dat er meer openheid moet komen over hoeveel belasting technologiegiganten betalen, zodat duidelijk wordt of de lasten wel eerlijk verdeeld worden. Misschien dat zelfs de wet aangepast moet worden, stelt hij.

Ook denkt hij dat bijvoorbeeld de erfbelasting omhoog moet. In Amerika kunnen ouders hun kinderen zo’n tien miljoen euro belastingvrij nalaten. Bill en Melinda zijn van plan om hun vermogen aan goede doelen te schenken na hun dood. Hun drie kinderen erven slechts een klein deel.

Rijkdom

Gates vergaarde zijn miljarden met softewarebedrijf Microsoft, dat hij in 1975 oprichtte. Hij voert sinds 2008 niet meer de dagelijkse leiding, maar richt zich nu vooral op de Bill & Melinda Gates Foundation, die armoede en ziekten in derdewereldlanden probeert tegen te gaan. Veel van zijn vermogen zit in dat fonds.

“Ik verdien mijn rijkdom niet”, zegt Gates tot slot in het interview. “Niemand verdient zo’n groot vermogen. Het komt door timing, geluk en de mensen met wie ik werkte. Ik heb zeker hard gewerkt en ik denk dat veel mensen baat hebben gehad bij onze software, maar ik heb zeker ook baat gehad bij de financiële structuur.’’