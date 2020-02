Bill Gates koopt eigen luxejacht op waterstof voor 588 miljoen ttr

10 februari 2020

11u39

Bron: Sunday Telegraph 0 Microsoft-miljardair Bill Gates heeft een nieuw superjacht gekocht, The Aqua. Het ecologische schip op waterstof, gebouwd bij het Nederlandse bedrijf Sinot, heeft een prijskaartje van maar liefst 588 miljoen euro.

Het reusachtige schip met een lengte van 112 meter heeft een ‘infinity’-pool, een landingsplatform voor een helikopter, een wellnesscenter, een bioscoop en een sportzaal. Bijzonder: het gloednieuwe pronkstuk van Gates, dat vijf verdiepingen telt, zal door waterstof aangedreven worden. Het systeem draait op twee vacuümtanks van elk 28 ton waarin de vloeibare waterstof wordt opgeslagen bij een temperatuur van minus 253 graden Celsius. De ontwerpers zijn daarbij de esthetiek niet uit het oog verloren. De tanks zijn zichtbaar door een glazen plaat onderaan een spiraalvormige trap.

Het schip kan een maximumsnelheid halen van 17 knopen (zo’n 32 kilometer per uur) en zal een bereik hebben van 3.750 mijl (6.000 kilometer). Dat betekent dat Gates in theorie van Londen tot New York zou kunnen varen zonder dat er bijgetankt hoeft te worden. Toch zal er uit veiligheidsoverwegingen een dieselmotor worden ingebouwd. Als het nodig is, kan er dan overgeschakeld worden op fossiele brandstoffen.

Volgens de ‘Sunday Telegraph’ moet Bill Gates nog even wachten vooraleer hij kan genieten op zijn luxejacht. Het schip zal ten vroegste pas in 2024 klaar zijn. Volgens de krant is het de eerste keer dat Bill Gates een luxejacht koopt.

Bekijk hieronder foto’s van de Aqua:

