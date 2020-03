Exclusief voor abonnees

Bill Gates houdt het werken definitief voor bekeken: “Al mijn tijd naar goede doelen”

Erwin Verhoeven

14 maart 2020

18u28

Na het sluiten van Wall Street vrijdagavond kondigde Bill Gates (64) via zijn LinkedIn-profiel aan dat hij uit de raad van bestuur van Microsoft stapt. Gates wil voortaan al zijn tijd en energie steken in de “goede doelen” van de Bill & Melinda Gates Foundation. Zijn geld — of toch een deel — had hij daar al eerder in gestoken. Maar wees niet ongerust, er blijft nog genoeg over. Ondanks al zijn gulheid groeide zijn fortuin vorig jaar nog aan tot ruim 100 miljard dollar.