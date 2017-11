Bill Gates heeft een nieuwe missie: alzheimer genezen JC

16u46

Bron: CNN 0 EPA Bill Gates. Al decennialang zijn wetenschappers op zoek naar een manier om alzheimer te genezen. Een behandeling om de ziekte te stoppen, of zelfs nog maar te vertragen, is er nog steeds niet. Maar miljardair Bill Gates denkt dat hij daar verandering in kan brengen.

Wereldwijd lijden vandaag 47 miljoen mensen aan alzheimer. Het is de meest voorkomende vorm van dementie. Als er geen behandeling komt, zullen de cijfers naar verwachting exponentieel toenemen.

Ondanks jarenlange - voorlopig vruchteloze - inspanningen van wetenschappers die op zoek zijn naar een medicijn tegen alzheimer, gelooft Microsoft-oprichter Bill Gates dat hij een oplossing kan vinden. Dat zegt hij aan CNN. "Elke soort behandeling zou een enorme stap voorwaarts zijn", aldus de ondernemer. "Maar het doel op lange termijn is genezing."

Persoonlijk

Gates investeert 50 miljoen dollar (42,8 miljoen euro) van zijn eigen geld in het Dementia Discovery Fund. Het is niet de eerste keer dat de miljardair investeert in gezondheidsonderzoek, maar dat hij zich in de strijd werpt tegen een niet-besmettelijke ziekte is wel nieuw. Zijn stichting, de Bill & Melinda Gates Foundation, focust vooral op infectieziekten als HIV, malaria en polio.

Ditmaal is zijn strijd persoonlijk. "Meerdere mannen in mijn familie hebben deze ziekte. Ik heb dus gezien hoe moeilijk het is. Dat is niet mijn enige motivatie, maar wel wat me over de streep getrokken heeft", aldus Gates.

Gates spendeerde het voorbije jaar aan onderzoek en gesprekken met wetenschappers, om te bepalen hoe hij het best kan helpen om een oplossing te vinden. En hij is optimistisch. "Ik geloof dat wetenschap en innovatie uiteindelijk de meeste moeilijke problemen gaan oplossen."