Bill Gates doelwit van spervuur aan coronahoaxes: deze verhalen zijn allemaal ‘fake news’

17 april 2020

21u14 10 De Amerikaanse filantroop en oprichter van computerbedrijf Microsoft Bill Gates (64) is de jongste maanden het doelwit van een hele batterij aan hoaxes rond het nieuwe coronavirus. Zo wordt hij ervan beschuldigd dat hij Covid-19 gecreëerd zou hebben om geld te kunnen verdienen met een vaccin en dat hij mee zou werken aan een plan om de mensheid uit te dunnen of in de gaten te houden. Stuk voor stuk ‘fake news’.

Het was de Amerikaanse krant The New York Times die de ontdekking deed, in samenwerking met Zignal Labs, een bedrijf dat mediabronnen analyseert. Tussen februari en april telden ze 1,2 miljoen hoaxes op tv en sociale media die Gates in verband brachten met het coronavirus.





Op Facebook ging het dit jaar al om 16.000 posts, die 900.000 keer geliket en becommentarieerd werden. De 10 populairste YouTubevideo’s met ‘fake news’ over Gates en het coronavirus waren goed voor 5 miljoen views in maart en april.

QAnon

De eerste hoax zou volgens de Times dateren van 21 januari. Toen opperde een YouTuber die gelinkt wordt aan de rechtse complotgroep QAnon op Twitter dat Gates voorkennis had van de pandemie. Hij verwees naar een patent voor een coronavirus van het Pirbright Institute, dat geld krijgt van de Gates Foundation.





Het ging echter niet om een patent voor Covid-19, maar een mogelijk vaccin voor een coronavirus bij pluimvee. Twee dagen later nam complotwebsite Infowars het verhaal echter over en die maakte ervan dat het een patent was voor “het dodelijk virus”.

Andere hoaxes verwezen naar het feit dat Gates de gevallen financier Jeffrey Epstein kende en beweerden dat er een internationale elite was die samen het coronavirus had gecreëerd. Of stelden dat hij de bevolking in de gaten wilde houden met een vaccinatie in de vorm van een microchip.

Er moeiden zich ook bekende mensen. Zo stelde Robert F. Kennedy Jr. – zoon van de vermoorde senator Bobby Kennedy en activist voor de anti-vaccinatiebeweging – dat Gates vaccins gebruikt om zijn andere zakelijke belangen te voeden. En dat hij met zijn vaccins “vreselijke schade” aanricht.

Fox News

Ook Laura Ingraham van de conservatieve nieuwszender Fox News liet zich niet onbetuigd. Zij tweette een complottheorie die Gates beschuldigde van slechte motieven toen hij zei dat hij wilde bijhouden wie het toekomstige vaccin voor Covid-19 zou krijgen. “Het digitaal in de gaten houden van Amerikanen is al jaren een droom van globalisten”, klonk het.

Gates – met een geschat vermogen van meer dan 100 miljard dollar – is een uitgesproken criticus van de Amerikaanse president Donald Trump en de manier waarop die de coronapandemie aanpakt. In 2015 gaf hij een speech waarin hij waarschuwde dat het grootste gevaar voor de mensheid geen nucleaire oorlog was, maar een besmettelijk virus. Die speech kwam de jongste weken weer boven water en kreeg maar liefst 25 miljoen extra views. De anti-vaccinatiebeweging, extreemrechts en QAnon – typische Trump-supporters – zagen er een bewijs in dat Gates de pandemie gebruikte om het gezondheidssysteem in zijn macht te krijgen. Opnieuw een hoax.

Wat Gates dan wél echt doet in verband met het coronavirus? Bij de uitbraak van het coronavirus in januari schonk de Gates Foundation 10 miljoen dollar aan de zorgsector in China en Afrika. In februari waarschuwde hij in een toonaangevend medisch tijdschrift dat het nieuwe coronavirus zich gedroeg als een pathogeen dat maar één keer in een eeuw tijd opduikt.

Hij riep in maart ook op om meer en eerlijker te testen en beloofde eerder deze maand dat zijn Foundation de producenten van de zeven meest belovende vaccins zou sponsoren. Woensdag trok hij 250 miljoen dollar uit om de verspreiding van de ziekte te proberen te vertragen.

