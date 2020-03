Bill Gates blijft vandaag optimistisch, ook al waarschuwde hij vijf jaar geleden al: “We zijn niet klaar voor nieuwe epidemie” Joeri Vlemings

19 maart 2020

14u10

Bron: reddit, bgr.com 0 Bill Gates voorspelde vijf jaar geleden tijdens een TED-lezing dat de mensheid niet voorbereid is op de uitbraak van een nieuwe epidemie. Gisteren schatte hij op Reddit wél in dat landen die de juiste maatregelen nemen binnen twee à drie maanden aan de economische heropstart kunnen beginnen. Een optimistisch antwoord op de prognose dat we nog anderhalf jaar aan social distancing zouden moeten doen.

Wie de TED-lezing van Microsoft-medestichter Bill Gates van maart 2015 vandaag opnieuw beluistert, voelt toch een beetje rillingen over de rug lopen. “Als kind was een kernoorlog de ramp waarover we ons het meeste zorgen maakten”, begon Gates zijn praatje. “Vandaag is dat niet langer het grootste risico voor een wereldramp. Als er iets is dat de komende decennia meer dan tien miljoen mensenlevens zal eisen, dan is dat meer dan waarschijnlijk een zeer besmettelijk virus, eerder dan een oorlog. Geen raketten, maar microben.”

Gates wees met een beschuldigende vinger naar de overheden die niet voldoende hadden geïnvesteerd om een epidemie tegen te houden. Zijn analyse was gebaseerd op de ebola-uitbraak van 2014 in West-Afrika en de falende strategie om die epidemie degelijk aan te pakken.



Vandaag kampt de wereld met het Covid-19-virus, dat erg besmettelijk is en zich dan ook razendsnel verspreidt. Als ebolapatiënten besmettelijk zijn, zijn ze zelf al zo ziek dat ze het bed amper uit kunnen en op die manier minder mensen kunnen besmetten. Dat is met het nieuwe coronavirus helemaal anders: alles wijst erop dat het zich kan verspreiden door iemand die wél besmet is, maar geen symptomen heeft. Dat was exact wat Bill Gates in 2015 voorspelde: “Bij een volgend virus kunnen mensen zich goed genoeg voelen, terwijl ze besmettelijk zijn, om op een vliegtuig te stappen of naar een markt te gaan.”

De logistieke voorbereidingen op zo’n pandemie vergeleek Gates met die op een oorlog. “Verder hebben we een robuust gezondheidssysteem nodig in arme landen, onder meer om een uitbraak snel te kunnen waarnemen”, zei Gates. “We hebben medische reservisten nodig. En we moeten deze medici kunnen koppelen aan het leger, om gebruik te maken van de militaire ervaring met logistiek en het veiligstellen van gebieden.” Gates haalde toen ook al het wereldwijde kostenplaatje aan en raamde dat op 3 biljoen dollar (2,8 biljoen euro). Niets in vergelijking met de eventuele tol aan mensenlevens, die volgens Gates in de miljoenen zou kunnen lopen.

Opvallend: Gates riep toen al op om niet te panikeren. “We hoeven geen voedsel in blik of spaghetti te hamsteren in onze kelder.” Een boodschap die vandaag nog altijd heel moeilijk blijkt door te dringen tot een deel van de bevolking. “Maar we moeten als wel haasten”, besloot Gates. “Als we er nu aan beginnen, kunnen we klaar zijn voor een nieuwe epidemie.”

Social distancing

Gisteren beantwoorde de voormalige Microsoft-baas, die nu voltijds filantroop is, een vragensessie op Reddit. “We moeten kalm blijven, ook al is deze situatie ongezien”, probeerde hij hen gerust te stellen. Een verslag van het Imperial College in London had eerder gewaarschuwd dat 2 miljoen Amerikanen zouden kunnen sterven als we het virus niet onder controle krijgen, en dat de social distancing-regels nog 18 maanden zouden moeten worden aangehouden tot er een vaccin gevonden wordt. Maar volgens Gates waren de parameters van dat onderzoek te negatief ingeschat. Hij verwees naar China, waar de lockdown wel degelijk lijkt te werken en al een paar dagen resulteert in minder coronagevallen.

Als een land “het goed doet” op twee fronten - het testen van mensen en het invoeren van een efficiënte lockdown met social distancing - “dan zouden er binnen zes à tien weken nog maar weinig gevallen mogen zijn en kan dat land weer opengesteld worden”, aldus Gates. De economische heropbouw kan volgens hem dus na twee à drie maanden van start gaan, maar dan moeten de maatregelen strikt opgevolgd worden, ook in ons land. De filantroop toonde zich wel bezorgd om de ontwikkelingslanden, die niet op dezelfde manier aan social distancing kunnen doen en minder opvangcapaciteit in de ziekenhuizen hebben.

