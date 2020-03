Bill Clinton openhartig: “Affaire met Monica Lewinsky hielp me om mijn angsten onder controle te houden” KVE

06 maart 2020

12u16

Bron: CNN, People 0 In een nieuwe documentaire over zijn vrouw Hillary reflecteert Bill Clinton (73) opvallend vrijuit over zijn overspel met Monica Lewinsky. De voormalige president onthult dat de seksuele relatie met de stagiaire hem hielp om met de druk om te kunnen en zijn angsten onder controle te houden. Toch voelt Clinton zich naar eigen zeggen “verschrikkelijk” door het feit dat de affaire het leven van Lewinsky volledig heeft bepaald.

De toenmalige Amerikaanse leider doet de opmerkelijke uitspraken in ‘Hillary’, een vier uur durende documentaire (in vier delen) over het leven en de carrière van de voormalige presidentsvrouw en Democratische presidentskandidate van 2016. Hillary beschrijft hoe “vreselijk overstuur” ze was tijdens die periode, maar verdedigt haar besluit om bij haar man te blijven.

Het overspel met Lewinsky begon in 1995 tijdens zijn presidentschap. De toen 22-jarige Amerikaanse was als stagiaire toegekomen in het Witte Huis om vervolgens als volwaardig medewerker aan de slag te gaan. De spraakmakende affaire leidde tot een afzettingsprocedure, maar die mondde uiteindelijk niet uit in een afzetting.



“We hebben allemaal onze rugzak en soms doen we dingen die we niet zouden moeten doen”, zegt een zichtbaar geëmotioneerde Bill Clinton. “Het is afschuwelijk wat ik heb gedaan.”

Hij was de relatie naar eigen zeggen aangegaan om de druk, teleurstellingen en angsten van het leven an sich aan te kunnen. “Het is één van de dingen die ik heb gedaan om mijn angsten te beheersen. Je hebt het gevoel dat je strompelt, dat je aan een lange worstelwedstrijd bezig bent en zo’n relatie verzet dan je gedachten. Dat is wat er gebeurt.”

Nadat hij het overspel had opgebiecht aan Hillary, zei zijn gekwetste echtgenote dat hij het aan hun dochter Chelsea moest vertellen. “Dus dat heb ik dan gedaan, het was vreselijk”, zegt de oud-president. “Wat ik had uitgespookt, was verkeerd. Ik haatte het om haar te kwetsen.”

Meer dan twee decennia later vindt Clinton dat hij als mens is veranderd. “Ik ben een hele andere persoon geworden. Misschien hangt het samen met het ouder worden, maar ik hoop dat het komt door wat ik heb meegemaakt.”

De Democraat zegt zich “verschrikkelijk” te voelen door het feit dat de affaire heel erg bepalend is geweest voor het verdere leven van Lewinsky. “Dat was onfair.”

Al die tijd is Hillary haar man blijven steunen. Ze heeft hun huwelijk niet opgeblazen. Voor die keuze heeft ze in de loop der jaren zowel lof als kritiek gekregen. Clinton beseft dat zijn echtgenote een hoge prijs heeft betaald - op persoonlijk én politiek vlak - door bij hem te blijven.

“Ik was zo dankbaar dat ze vond dat we samen nog voldoende hadden om voor te vechten. God kent de prijs die ze daarvoor heeft betaald”, besluit de oud-president.