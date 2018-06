Bill Clinton doet markante uitspraak: "Ik ben geen excuses verschuldigd aan Monica Lewinsky." En hij beschouwt zichzelf als slachtoffer Karen Van Eyken

04 juni 2018

17u19

Bron: Daily Mail, Belga 2 De voormalige Amerikaanse president Bill Clinton zou de afhandeling van de zaak rond zijn affaire met Witte Huis-stagiair Monica Lewinsky, die 20 jaar geleden de krantenkoppen haalde, niet anders aanpakken in deze #metoo-tijden. Dat heeft hij gezegd in een interview op NBC.

Clinton verontschuldigde zich publiekelijk voor de affaire, maar nooit persoonlijk bij Lewinsky.

De ex-president was te gast in de Today Show. Op de vraag of hij het nu, in tijden van de #metoo-beweging, anders zou aanpakken, antwoordde Clinton negatief. "De mensen zouden nog steeds de feiten zien en niet de ingebeelde feiten", zei hij. "Destijds stond twee derde van het Amerikaanse volk achter me."

"Ik ben geen excuses verschuldigd aan Monica Lewinsky. Ik heb me publiekelijk meer dan eens verontschuldigd. Ik heb mijn excuses aangeboden aan de hele wereld", waarmee hij impliceerde dat het nu wel volstond. "Ik heb haar nadien nooit meer gesproken."

En vervolgens portretteerde de voormalige president zichzelf als slachtoffer van de roemruchte zaak uit de jaren negentig en niet Lewinsky. Clinton kloeg tijdens het interview dat hij het presidentschap vaarwel zei met een indrukwekkende schuldenberg van ruim 16 miljoen dollar (omgerekend 14 miljoen euro) te wijten aan oplopende advocatenkosten.

Vandaag is hij echter meer dan 80 miljoen dollar (omgerekend 70 miljoen euro) waard door de peperdure speeches die hij overal ter wereld geeft.

Clinton deed het interview samen met auteur James Patterson, met wie hij een thriller schreef over een Amerikaanse president die vermist raakt, getiteld 'The President Is Missing'.

Op het einde van het vraaggesprek benaderde de politicus de hele onverkwikkelijke saga eerder filosofisch. "Sindsdien heb ik het beste gemaakt van mijn werk en leven. Dat is alles wat ik u te zeggen heb."

