Bill Clinton brengt de VS aan de rand van de afgrond (in zijn thrillerdebuut) Bas den Hond

04 juni 2018

14u21

Bron: Trouw 2

De voormalige president schreef het boek samen met James Patterson, de succesvolste thrillerateur van het moment. En 'President vermist' bevat een paar uitstapjes naar de politieke actualiteit.

De president in 'President vermist' komt uit het Amerikaanse Zuiden, heeft één kind - een dochter - en dreigt te worden afgezet door het Congres. Maar dat is vanwege een politieke misstap, niet omdat hij te intiem was met een stagiaire. Hij is geen macho die geniet van macht en sigaren, maar een piekerende weduwnaar. Hij lijdt aan een chronische ziekte die hij niet verborgen houdt. En vrouwen behandelt hij net als mannen, professioneel, met uitsluitend oog voor wat ze voor hem kunnen betekenen of hoe ze hem kunnen bedreigen. Hij lijkt, kortom, op geen stukken na op Bill Clinton.

