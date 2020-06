Bijzondere ‘ring van vuur’-zonsverduistering boven Afrika en Azië kv

21 juni 2020

05u30

Bron: AFP 42 Van Centraal-Afrika tot China kon je vandaag, op de dag van de zomerzonnewende, getuige kunnen zijn van een uitzonderlijke ‘ring van vuur’-zonsverduistering. De ringvormige verduistering was vanochtend te zien en duurde 1 minuut en 22 seconden. Intussen is het hoogtepunt voorbij en schuift de maan weer weg.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Het astronomische fenomeen komt voor wanneer de maan voor de zon passeert en die net niet volledig verbergt, waardoor er een ringvormige verduistering ontstaat. Het hoogtepunt van de zonsverduistering was vanochtend te zien in Centraal-Afrika, Congo, Soedan, Ethiopië, Jemen, India, China en Taiwan. Om 11.32 uur Belgische tijd eindigt het fenomeen in de Stille Oceaan.

De zonsverduistering leverde prachtige beelden op.