Bijzonder weerfenomeen in Oost-Europa: witte sneeuw kleurt oranje

    • TTR
  • Bron: CNN
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In verschillende landen in Oost-Europa krijgt de witte sneeuw een oranje tintje. De opmerkelijke sneeuwlandschappen zorgen voor spectaculaire beelden. Op sociale media gaan foto's rond van toeristen en inwoners uit Rusland, Bulgarije, Oekraïne, Roemenië en Moldavië.

De wit besneeuwde bergen in verschillende landen in Oost-Europa kleuren oranje. Volgens weerkundigen is het zand uit de Sahara door de wind in Oost-Europa terechtgekomen waardoor de sneeuw een andere kleur krijgt. Veel toeristen en inwoners klagen over zand in hun mond.

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Het is niet de eerste keer dat dit opmerkelijke natuurfenomeen plaatsvindt. Hoewel het om de vijf jaar voorkomt, zou de hoeveelheid zand dit jaar groter zijn dan anders. Over enkele dagen zal de sneeuw opnieuw een witte kleur krijgen.

Марсианские пейзажи, апокалипсис на горе сегодня! Я думала, что такое бывает только вблизи Африки, на Лансароте-Тенерифе или ещё где-то там, этот ветер горячий, который несёт песок из пустыни. Но в Поляне тоже произошло что-то невероятное, хотя пустыни довольно далеко. Если честно, жёлтый песок сверху мокрого снега, - зрелище необычное, но очень грустное. Сезон, и без того короткий, с каждым днём оставляет все меньше надежд на продолжение. #розахутор #песчанаябуря #желтыйснег #бурявкраснойполяне #rosakhutor #yellowsnow #sandstorm

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Сегодня на Розе Хутор можно увидеть уникальное явление- коричневый снег 😱😱😱 После песчаной бури все горы были покрыты мелкими крупицами песка, дополняют эту странность коричневые тучи😄 #travel #ski #snowboard #skiing #snowboarding #snow #winter #mountain #mountains #sport #activity #ksushaknopik #wonderful #traveling #wintersport #view #beautiful #instructor #skiinstrucrot #sochi #rosakhutor #adler #gorkygorod

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НЕЕТ, это не тот желтый снег о котором вы подумали☺️ это, как вы уже знаете из новостей, и есть тот самый песок, который воздушные массы принесли из Саудовской Аравии и прямиком к нам на гору! В жизни это выглядит так же как и на фото - впечатляюще, но кататься по этому - сомнительное удовольствие😐 и тем не менее, я рад был оказаться свидетелем такой экзотики😎 #moodygrams #justgoshoot #aov #artofvisual #artofvisuals #heatercentral #agameoftones #fatalframes #hypebeast #pic #citysquad #gameoftones #createexplore #all_shoots #madrussians #rosakhutor #gorkygorod #krasnayapolyana #горкигород #розахутор #вотэтода #snow #mothernature #naturelover #goodvibes

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Второй день после выпадения загадочных осадков. Самочувствие хорошее, аномалий не обнаружено, третья рука не выросла. Полагаю версии о токсичных отходах/цементе/или чего-то там ещё, о чем холят слухи в интернетах, можно отсечь. Самый что ни на есть настоящий песок⛰ #sandboarding #nofilter #moodygrams #justgoshoot #aov #artofvisual #artofvisuals #heatercentral #agameoftones #fatalframes #hypebeast #pic #citysquad #gameoftones #createexplore #all_shoots #madrussians #rosakhutor #gorkygorod #krasnayapolyana #горкигород #розахутор #вотэтода #snow #mothernature #naturelover #goodvibes. #инструкторкраснаяполяна #инструкторсноуборд #инструкторпосноуборду

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