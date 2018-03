Bijzonder weerfenomeen in Oost-Europa: witte sneeuw kleurt oranje TTR

26 maart 2018

07u24

Bron: CNN 5 In verschillende landen in Oost-Europa krijgt de witte sneeuw een oranje tintje. De opmerkelijke sneeuwlandschappen zorgen voor spectaculaire beelden. Op sociale media gaan foto's rond van toeristen en inwoners uit Rusland, Bulgarije, Oekraïne, Roemenië en Moldavië.

De wit besneeuwde bergen in verschillende landen in Oost-Europa kleuren oranje. Volgens weerkundigen is het zand uit de Sahara door de wind in Oost-Europa terechtgekomen waardoor de sneeuw een andere kleur krijgt. Veel toeristen en inwoners klagen over zand in hun mond.



Het is niet de eerste keer dat dit opmerkelijke natuurfenomeen plaatsvindt. Hoewel het om de vijf jaar voorkomt, zou de hoeveelheid zand dit jaar groter zijn dan anders. Over enkele dagen zal de sneeuw opnieuw een witte kleur krijgen.

