Bijval voor Canadese minister (30) die borstvoeding geeft in parlement lva

22 juni 2018

04u33

Bron: The Guardian 0 De 30-jarige Karina Gould heeft internationale krantenkoppen gehaald nadat ze tijdens een parlementaire zitting haar zoontje van drie maanden de borst had gegeven.

Gould is Canada's eerste federale minister die een kind krijgt tijdens haar amt. De minister van Democratische Instellingen ging in mei na haar zwangerschapsverlof terug aan de slag. Haar zoontje Oliver was er toen bij en werd voorgesteld aan haar collega's van de liberale partij, onder wie ook Justin Trudeau.

Dat ze zich niet geneerde haar zoon in het openbaar en voor de camera eten te geven, werd heel positief onthaald: "Ik ben blij dat ik in een land leef waar dit normaal en geaccepteerd is (zoals het zou moeten zijn)", schreef een Canadese journalist op Twitter.

Gould zelf liet ook van zich horen: "Borstvoeding is niets om je over te schamen! Baby moet eten & ik had stemmen", schreef ze en ze drukte ook haar dankbaarheid uit voor haar begripvolle collega-parlementariërs.

No shame in breastfeeding! Baby's gotta eat & I had votes. Clearly still work to do... Glad @HoCSpeaker & parl colleagues supportive! :) https://t.co/5kQmWuP8Z3 Karina Gould(@ karinagould) link

Meer over Karina Gould

politiek