Bijna zoveel migranten bereiken Italië via zee als in heel 2019: “Vooral op Lampedusa is de situatie onhoudbaar” JTO

25 juli 2020

17u58

Bron: Belga 3 Het Italiaanse eiland Lampedusa wordt overspoeld door migranten uit Noord-Afrika. Dat klaagt burgemeester Totò Martello vandaag aan. “De situatie is onhoudbaar geworden. Als de regering het niet doet, zal ik de noodtoestand afkondigen”, zo wordt hij door het Italiaanse persbureau Ansa geciteerd.

Volgens Ansa zijn er op het 20 vierkante kilometer grote Lampedusa momenteel 1.027 migranten. Daarbij zijn ook 203 migranten geteld die afgelopen nacht in zeven boten op de Middellandse Zee werden onderschept. De meeste boten kwamen waarschijnlijk uit Tunesië.

Lampedusa heeft een opvangcentrum voor migranten, maar dat heeft een officiële capaciteit van slechts 95. Regelmatig worden migranten overgebracht naar Porto Empedocle op Sicilië - gisteren werden er nog 200 migranten naartoe gebracht - maar dat volstaat niet om de druk te verlichten. Van de 203 migranten die afgelopen nacht op Lampedusa aankwamen, zijn er nu een vijftigtal ondergebracht in tenten in de haven wegens een gebrek aan andere opvangplaatsen.

Het aantal migranten dat aankomt in Italië via de zee, is de voorbije weken fors gestegen. Vanaf 1 tot en met 24 juli zijn er in totaal 4.384 aangekomen. In heel juli 2019 ging het om zowat 1.000 migranten, in juli 2018 om 2.000.

Sinds het begin van het jaar tekende Italië al 11.334 migranten op die via de zee binnenkomen. Dat is al bijna zoveel als heel 2019. In 2018 waren er in totaal 23.370.