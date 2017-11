Bijna zestig burgerslachtoffers bij bombardementen regeringstroepen in Syrië AJA

18u33

Bron: Belga 0 REUTERS Bij bombardementen van het Syrische regime en zijn Russische bondgenoot in de buurt van de hoofdstad Damascus en in het oosten van het land, zijn minstens 57 burgers om het leven gekomen. Dat meldt het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten (SOHR), een organisatie die vanuit Groot-Brittannië over de burgeroorlog rapporteert. Onder de slachtoffers bevinden zich 19 kinderen.

Bij luchtbombardementen die worden toegeschreven aan Russische gevechtsvliegtuigen op het dorp al-Safah, dat door terreurgroep Islamitische Staat gecontroleerd wordt, kwamen 34 mensen om het leven, onder wie 15 kinderen.

Het dorp ligt in de oostelijke provincie Deir al-Zour, waar regeringstroepen en paramilitairen eerder deze maand de stad al-Bu Kamal heroverden op IS. Die stad was strategisch interessant voor IS omdat ze de gebieden die IS in Syrië en in buurland Irak controleert, verbond.

In Oost-Ghouta, een regio in handen van de rebellen vlakbij de hoofdstad Damascus, vielen door bombardementen 23 doden, onder wie vier kinderen. De meeste aanvallen waren gericht tegen het district Mesraba. Volgens een bron binnen de lokale burgerbescherming vielen daar op een marktplaats 17 doden en 50 gewonden.

De troepen van president Bashar al-Assad belegeren sinds 2013 Oost-Ghouta. Het gaat om een van de zogenaamde veilige of gede-escaleerde zones die dit jaar ingesteld werden in verschillende regio's van het land. Maar sinds midden november heeft het regime de aanvallen op Oost-Ghouta opgedreven na een aanval van rebellen op een legerbasis in die regio, waar nog zowat 400.000 mensen wonen in erbarmelijke omstandigheden.