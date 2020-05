Bijna volledig uit de lockdown: Zwitserse cafés, restaurants, musea, fitnesscentra, winkels, markten en scholen weer open TT

11 mei 2020

13u34

Bron: SRF, Reuters, Belga 0 Ook Zwitserland stapt vandaag een nieuwe fase van de corona-epidemie in. De cijfers in het Alpenland evolueren er al wekenlang zo gunstig, dat vanaf vandaag niet alleen de winkels opnieuw open mogen, maar ook tal van andere plaatsen. Zo zijn ook alle bars en restaurants, musea, bibliotheken, fitnesscentra, markten en een groot deel van de scholen vandaag opnieuw open gegaan.

De Zwitserse regering besliste eind april al om de tweede fase van de versoepeling van de lockdownmaatregelen te vervroegen van 8 juni naar vandaag, 11 mei. Zwitserland, met een bevolking van 8,5 miljoen, telt momenteel 30.305 besmettingen, en meer dan 26.000 mensen zijn ook alweer genezen. Het aantal besmettingen nam vooral einde maart en begin april toe, maar stijgt de laatste weken niet meer significant. Per dag komen er slechts een vijftigtal nieuwe besmettingen bij. Er overleden 1.833 mensen aan de gevolgen van Covid-19, het aantal doden per dag ligt er nu op een tiental.

Die gunstige evolutie maakt dat Zwitserland vandaag al een flink deel van de lockdownmaatregelen laat vallen, mits het behoud van de klassieke maatregelen als vaak de handen wassen, afstand houden, en thuis blijven bij het minste symptoom. Los daarvan zijn een groot deel van de scholen, alle winkels en markten, bibliotheken en musea sinds vanmorgen weer open. Daarbij geldt wel de regel dat er per tien vierkante meter slechts één klant of bezoeker aanwezig mag zijn. In de restaurants en bars mogen klanten met maximaal vier aan een tafel zitten, gezinnen met kinderen uitgezonderd, en tussen de tafels moet er twee meter of een fysieke scheidingswand zijn.

Kappers al twee weken open

Ook het openbaar vervoer draait opnieuw op volle kracht, sporttrainings mogen weer plaatsvinden, en de inreisbeperkingen voor onder andere grensarbeiders zijn versoepeld. In een poging de verspreiding van het virus in kaart te brengen, start het land deze maand een test met een vrijwillige app. Die app is vooral bedoeld om ingezet te worden in een eventuele tweede golf van besmettingen.

Kappers, massage- en schoonheidssalons zijn al twee weken geopend, net als tuincentra, doe-het-zelf-zaken, bloemenwinkels en medische praktijken zoals fysiotherapeuten.

Eind deze maand beslist de regering of Zwitserland klaar is voor de volgende fase op 8 juni. Dan zou de rest van het onderwijs opnieuw opstarten, mogen dierentuinen, zwembaden, theaterzalen en bioscopen opnieuw de deuren openen, mogen groepen van meer dan vijf personen opnieuw bij elkaar komen, en mogen sportwedstrijden opnieuw doorgaan, zij het zonder publiek. Bijeenkomsten van meer dan 1.000 personen blijven sowieso verboden tot einde augustus, over bijeenkomsten met minder aanwezigen is nog geen beslissing genomen.

