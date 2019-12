Bijna vier ton gesmokkelde sigaretten uit België in beslag genomen in Calais

26 december 2019

16u31

Bron: Belga

De Franse douanediensten hebben vorige week in Calais bijna vier ton sigaretten in beslag genomen. De gesmokkelde rookwaren zaten verstopt in een vrachtwagen die uit België kwam, zo heeft het Franse ministerie van Begroting vandaag meegedeeld.