Bijna twintig gewonden bij grote uitslaande brand in Toulouse HA

10 januari 2019

07u49

Bron: ANP, France Bleu Occitanie, Belga 0 Bij een zware brand in Toulouse zijn negentien gewonden gevallen. Twee van hen zijn in levensgevaar. De brand brak afgelopen nacht uit in een oud pand van vier verdiepingen.

De bewoners werden rond 02.40 uur verrast in hun slaap. Over de oorzaak van de uitslaande brand is nog niets bekend. Het pand is gelegen in de wijk Matabiau, vlak bij het station, en “stortte gedeeltelijk in”, meldt de brandweer. De gewonden zijn naar verschillende ziekenhuizen in de Zuid-Franse stad gebracht.

Meer dan honderd spuitgasten rukten uit om het vuur te bestrijden. Voor bijna negentig mensen moest opvang worden geregeld, inclusief de gasten van een aangrenzend hotel dat op bevel van de brandweer is ontruimd. Volgens een bewoner was het pand in een erbarmelijke toestand. “Overal waren kakkerlakken en de elektriciteit was defect”, citeert France Bleu Occitanie de man.