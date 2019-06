Bijna twee jaar celstraf voor Nieuw-Zeelander die video van moskeeschutter rondstuurde

In Nieuw-Zeeland is een man vandaag veroordeeld tot 21 maanden gevangenisstraf, omdat hij de video van het bloedbad in Christchurch had verspreid. De zakenman stuurde de video van de moskeeschutter naar zeker 30 relaties.