Bijna tien jaar cel wegens aanslag op moskee in Dresden waar imam met veel geluk ongedeerd uitkwam AW

31 augustus 2018

16u53

Bron: Belga 0 De 31-jarige beklaagde van twee bomaanslagen op een moskee en een congrescentrum in het Oost-Duitse Dresden in 2016 is tot negen jaar en acht maanden cel veroordeeld.

De rechtbank achtte Nino K. vandaag schuldig aan poging tot moord, vervaardigen van explosieven en poging tot zware brandstichting. De monteur had toegegeven dat hij staafbommen had gebouwd en ontstoken, maar ontkende dat hij de intentie had iemand te doden. Volgens experten was het gezin van de imam slechts met veel geluk ongedeerd uit de bomaanslag gekomen.

Lees ook: Verdachte van twee bomaanslagen in Dresden gearresteerd