Bijna miljoen separatisten manifesteert in Barcelona Redactie

11 september 2018

19u32

Bron: Belga 10 "Ongeveer een miljoen" separatisten hebben dinsdag in de straten van Barcelona gemanifesteerd ter gelegenheid van de 'Diada', de Catalaanse feestdag, zo heeft de politie van de stad op Twitter gemeld. De opkomst was ongeveer even groot als in 2017.

Een jaar na de mislukking van hun poging om Catalonië van Spanje af te scheuren en terwijl veel van hun leiders in de gevangenis zitten of in ballingschap leven, tonen de separatisten dat hun wervingskracht intact is.

Exact om 17.14 uur, ter herdenking van de inname van Barcelona op 11 september 1714 door de troepen van koning Felipe V die de autonomie van de regio afschafte, staken de manifestanten een zee van separatistische vlaggen op en scandeerden ze "onafhankelijkheid! " over zes kilometer van de avenue Diagonal.

Centraal in de betoging stond de eis dat het Spaanse gerecht de separatistische leiders die achter de tralies zitten of naar het buitenland gevlucht zijn niet langer vervolgt voor hun rol in de afscheidingspoging. Dertien Catalaanse leiders, onder wie de vroegere regionale president Carles Puigdemont, die in België verblijft, worden beschuldigd van rebellie en riskeren tot 25 jaar cel.

De separatisten grijpen de 'Diada' sinds 2012 aan om de onafhankelijkheid te eisen van de rijke regio in het noordoosten van Spanje. De kwestie zorgt voor verdeeldheid. Volgens de jongste peiling van juli door een instituut dat van de regionale regering afhangt, is 46,7 procent van de Catalanen voor onafhankelijkheid en 44,9 procent tegen.