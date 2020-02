Bijna miljoen mensen sinds december ontheemd door geweld in Syrië, Assad ziet "eindoverwinning" naderen KV ADN

17 februari 2020

19u50

Bron: Belga 2 Het conflict in het noordwesten van Syrië "heeft een gruwelijk niveau bereikt", en sinds het begin van het offensief van het Syrische regime in december 900.000 mensen op de vlucht doen slaan. "De overgrote meerderheid zijn vrouwen en kinderen", zei VN-noodhulpcoördinator Mark Lowcock vandaag.

Met de steun van Moskou lanceerde het Syrische regime in december vorig jaar een offensief in de provincie Idlib, het laatste bolwerk van rebellen en jihadisten. Hoewel Rusland en Turkije een wapenstilstand bewerkstelligden in januari, ging de opmars van het Syrische leger en haar bondgenoten in Idlib voort.

Het aantal mensen dat het geweld ontvlucht, stijgt pijlsnel: vorige week donderdag had de VN het nog over 800.000 ontheemden. Ook de omstandigheden waarin ze moeten leven, worden er niet beter op. "Ze zijn getraumatiseerd en moeten buiten in ijskoude temperaturen slapen, omdat de vluchtelingenkampen vol zitten. Moeders verbranden plastic om hun kinderen te verwarmen. Baby's en jonge kinderen sterven van de koude", zei Lowcock in een mededeling.

De grootste humanitaire tragedie van de 21ste eeuw kan enkel vermeden worden als de leden van de Veiligheidsraad hun individuele belangen overstijgen Mark Lowcock, noodhulpcoördinator Verenigde Naties

“Geweld is blind”

"Het geweld in het noordwesten van Syrië is blind", aldus Lowbock, die opriep tot een staakt-het-vuren. "We krijgen informatie binnen dat de plekken waar zich ontheemden bevinden, nu geviseerd worden. Met doden, gewonden en nieuwe ontvluchtingen tot gevolg.” Hij wees er op dat “de grootste humanitaire tragedie van de 21ste eeuw enkel vermeden kan worden als de leden van de Veiligheidsraad hun individuele belangen overstijgen".

De Syrische president Bashar al-Assad liet vandaag in een televisietoespraak optekenen de strijd verder te zetten. Volgens hem is “de eindoverwinning” in zicht.

“De bevrijding van het platteland van Aleppo en Idlib gaat verder, afgezien van de lege stemmen die uit het noorden komen”, zei Assad, die daarmee verwees naar recente dreigementen van Turkije. Dat land dreigde er afgelopen weekend mee zijn militaire acties tegen de Syrische regeringstroepen op te zullen voeren als zij verder blijven oprukken in Idlib, dat aan Turkije grenst. Turkije steunt de Syrische rebellen in Syrië, terwijl Rusland een bondgenoot is van Assad.

“We zijn er ons van bewust dat deze bevrijding niet het einde van de oorlog of terrorisme betekent of de overgave van de vijand”, zei Assad nog, waarmee hij verwees naar de bevrijde gebieden in het westen van Aleppo. “Maar het betekent dat we hun neuzen in het zand hebben geslagen, alvorens de eindoverwinning.”

De Syrische president dankte het Syrische leger en zijn bondgenoten voor hun verwezenlijkingen, al voegde hij eraan toe dat “een slag winnen niet hetzelfde is als een oorlog winnen”.