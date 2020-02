Bijna miljoen mensen sinds december ontheemd door geweld in noordwesten van Syrië kv

17 februari 2020

19u50

Bron: Belga 0 Het conflict in het noordwesten van Syrië "heeft een gruwelijk niveau bereikt", en sinds het begin van het offensief van het Syrische regime in december 900.000 mensen op de vlucht doen slaan. "De overgrote meerderheid zijn vrouwen en kinderen", zei VN-noodhulpcoördinator Mark Lowcock vandaag.

Het aantal mensen dat het geweld ontvlucht, stijgt pijlsnel: vorige week donderdag had de VN het nog over 800.000 ontheemden. Ook de omstandigheden waarin ze moeten leven, worden er niet beter op. "Ze zijn getraumatiseerd en moeten buiten in ijskoude temperaturen slapen, omdat de vluchtelingenkampen vol zitten. Moeders verbranden plastic om hun kinderen te verwarmen. Baby's en jonge kinderen sterven van de koude", zei Lowcock in een mededeling.

De grootste humanitaire tragedie van de 21ste eeuw kan enkel vermeden worden als de leden van de Veiligheidsraad hun individuele belangen overstijgen Mark Lowcock, noodhulpcoördinator Verenigde Naties

Met de steun van Moskou lanceerde het Syrische regime in december vorig jaar een offensief in de provincie Idlib, het laatste bolwerk van rebellen en jihadisten. "Het geweld in het noordwesten van Syrië is blind", aldus Lowbock, die opriep tot een staakt-het-vuren. "We krijgen informatie binnen dat de plekken waar zich ontheemden bevinden, nu geviseerd worden. Met doden, gewonden en nieuwe ontvluchtingen tot gevolg.”

Hij wees er op dat “de grootste humanitaire tragedie van de 21ste eeuw enkel vermeden kan worden als de leden van de Veiligheidsraad hun individuele belangen overstijgen".