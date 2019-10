Bijna miljoen mensen opgepakt op een jaar tijd aan grens VS en Mexico ADN

08 oktober 2019

20u49

Bron: Belga 1 Sinds oktober 2019 zijn bijna een miljoen mensen opgepakt aan de grens tussen de Verenigde Staten en Mexico, het hoogste aantal in 12 jaar. Dat heeft Mark Morgan, het hoofd van de Amerikaanse grenspolitie, vandaag bekendgemaakt op een persconferentie.

In totaal hebben de Amerikaanse douane-autoriteiten in het boekjaar 2019 (dat eindigt op 30 september) 977.509 arrestaties verricht, of 88 procent meer dan vorig jaar en het hoogste aantal sinds 2007, zo bericht de krant Washington Post over de persconferentie van Morgan.

Nultolerantie

De Verenigde Staten zien zich geconfronteerd met een ongeziene influx vanuit Zuid- en Centraal-Amerika, mensen die op de vlucht zijn voor geweld en ellende in hun land. Die toestroom leidde tot een crisis aan de grens met overbevolkte opvangcentra en erbarmelijke hygiënische omstandigheden.



De VS hebben een beleid van nultolerantie voor gezinnen aan de grens, waarbij ouders worden opgesloten en kinderen in opvangcentra terechtkomen. Desondanks bereikte het aantal arrestaties in mei een piek van 144.000. Sindsdien daalde dat aantal constant tot 52.000 in september, aldus Morgan.

Mexicaanse troepen

Om de instroom in te dijken, zette Washington Mexico onder druk troepen te ontplooien aan de zuidelijke grens, om te verhinderen dat migranten uit El Salvador, Honduras en Guatemala het land doorkruisen. Mexico aanvaardde ook dat asielzoekers in Mexico wachten op het onderzoek van hun dossier. Momenteel slaat die maatregel op meer dan 51.000 mensen.

Grensmuur

De regering-Trump maakte van de strijd tegen illegale immigratie een prioriteit en blijft intussen voortwerken aan de grensmuur.