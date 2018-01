Bijna miljoen kinderen op de vlucht voor geweld in Congo HA

25 januari 2018

15u32

Bron: DPA 1 Bijna een miljoen kinderen hebben het geweld in Oost-Congo ontvlucht. Dat zegt Unicef. Velen riskeerden seksueel misbruik of als kindsoldaten gerekruteerd te worden.

Congo is volgens het VN-agentschap een van de landen waar het meeste kinderen ontheemd zijn. Alleen al in de provincies Tanganyika en Zuid-Kivu gaat het om meer dan 800.000 kinderen.

"Kinderen in het oosten van de Democratische republiek Congo blijven lijden onder de verwoestende gevolgen van de golven van geweld die de regio destabiliseren", stelt Tajudeen Oyewale, de Unicef-vertegenwoordiger in Congo. "Velen hebben als krijgsgevangenen gruweldaden ondergaan. Het is simpelweg een wrede situatie voor kinderen waarvan het einde niet in zicht is."

Unicef tekende meer dan 800 gevallen van seksueel misbruik bij kinderen op, hoewel het werkelijke aantal vermoedelijk veel hoger ligt. Het laatste jaar werden meer dan 3.000 kinderen gerekruteerd in milities.

In Oost-Congo zijn verschillende rebellengroeperingen actief, die elkaar vooral bekampen omwille van de vele minerale grondstoffen in het gebied.