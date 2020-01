Bijna miljard euro verlies voor Franse spoorwegen door staking kv

16 januari 2020

18u08

Bron: Belga 0 De kosten door de staking tegen de pensioenhervorming in Frankrijk zouden voor de Franse spoorwegmaatschappij SNCF uiteindelijk oplopen tot bijna een miljard euro. Dat zegt SNCF-topman Jean-Pierre Farandou vandaag. Hij wil in februari met een besparingsplan komen dat geen jobs "op het terrein" zou treffen.

"In totaal zullen we niet ver van het miljard euro verlies uitkomen. We zitten vandaag al aan 850 miljoen", aldus Farandou aan journalisten. Van dat bedrag zou 600 miljoen euro betrekking hebben op gemiste inkomsten in 2019. De staking ging van start op 5 december. "Dit gaat pijn doen (...), dit gaat ons schade toebrengen", betreurde hij. Volgens de topman is het nog te vroeg om te weten of de SNCF voor 2019 in de rode cijfers belandt.

"De 600 (miljoen euro) van vorig jaar, die zijn verloren. Die trekken we van het resultaat af en basta", aldus Farandou. "Maar we zullen trachten een deel goed te maken van de zowat 300 à 350 miljoen euro verlies die de staking dit jaar zou kosten", zei hij.



Farandou zei voorts dat hij de raad van bestuur van de SNCF beloofd heeft om tegen eind februari met een preciezere evaluatie te komen en met een plan om de situatie aan te pakken. "Er komt een besparingsplan (...) dat moet trachten goed te maken wat er kan", zei hij. De financiële situatie was volgens hem al gespannen, "maar ik zal niet raken aan de werkgelegenheid op het terrein", beloofde hij.

De topman overweegt ook zaken af te stoten, wat moet toelaten dat andere activiteiten verder ontwikkeld worden. Op commercieel vlak wil hij ook de herneming van het verkeer versterken met "kleine prijzen".