Bijna miljard euro na brand Notre Dame, waarom niet zelfde reactie op Amazonewoud? Waarom de klimaatproblematiek ons niet lijkt te deren PVZ

23 augustus 2019

13u52

Bron: CNN 8 etenschappers roepen op om maatregelen te treffen, maar volgens critici gebeurt dat veel te weinig. “W aarom stond na de brand in de Notre Dame de wereld in rep en roer, maar lijken de brandhaarden in het Amazonewoud weinig impact te hebben?”, klinkt het misnoegd op sociale media. Het ligt aan ons brein, vertelt medisch verslaggever Sanjay Gupta aan CNN, we zijn geprogrammeerd om vooral te reageren op plotse, zichtbare gevaren. De klimaateffecten kunnen we ons onvoldoende inbeelden. Met de smeltende poolkappen, massale bosbranden en stijgende zeespiegel is het duidelijk dat de klimaatopwarming in volle gang is. W

Volgens Sanjay Gupta is de klimaatcrisis voor velen te veel een ‘ver-van-mijn-bed-show’, en dat is normaal. Het menselijk brein is simpelweg niet gemaakt om de gevolgen van de klimaatcrisis te begrijpen en de toekomstige problemen in te zien, legt hij uit. Door ons oerinstinct zijn we perfect in staat te reageren op plotse gevaren. Zo duiken we direct weg wanneer een bal op ons afkomt , beginnen we zonder na denken te rennen wanneer een hond ons achterna zit. Bij de klimaatcrisis ligt dat moeilijker.

Moeilijker dan diëten of sparen

Sanjay Gupta vergelijkt het met hoe lastig het soms is om te diëten of te sparen voor je pensioen. Het is moeilijk om je de effecten in de toekomst in te beelden en je inzet wordt pas maanden of jaren later beloond. Daarom kunnen mensen zich niet altijd overtuigen om acties te ondernemen en dat ene toetje te laten staan, of om dat kleedje in de winkel toch maar terug te hangen en te sparen.

En bij de opwarming van de aarde is het probleem nog groter. We zullen de effecten van onze maatregelen waarschijnlijk nooit zien in ons eigen leven. Bovendien is de impact van één persoon nooit echt zichtbaar. Mensen zijn daardoor niet gemotiveerd om veel inspanningen te doen. “Het gaat niet helpen als ik alleen minder vlees eet” of “als ik nu plots begin te recycleren zal het geen effect hebben" klinkt het vaak.

Emotioneel overtuigen

Toch is er verbetering mogelijk, aldus Sanjay Gupta. Volgens verschillende onderzoekers zou het namelijk helpen als we op een andere manier over de klimaatproblematiek focussen: meer focussen op hart dan op het brein. Er is voldoende bewijs dat empathie ons wel motiveert en mensen zouden sneller tot actie overgaan na het horen van een emotionele boodschap.