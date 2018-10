Bijna helft van wereldbevolking moet rondkomen met minder dan 5 euro per dag SVM

17 oktober 2018

17u59

Bron: Belga 0 Bijna de helft van de wereldbevolking moet rondkomen met minder dan 5,5 dollar (4,8 euro) per dag. Dat blijkt uit gegevens die de Wereldbank vandaag publiceerde in haar tweejaarlijkse armoederapport. Toch is er sprake van aanzienlijke vooruitgang: tussen 1990 en 2015 vonden meer dan een miljard mensen hun weg uit de extreme armoede, waardoor het armoedecijfer op een laagterecord ligt.

Onder extreme armoede verstaat de Wereldbank een dagloon van minder dan 1,6 euro. In 1990 moest nog 36 procent van de bevolking daarmee de eindjes aan elkaar zien te knopen, 25 jaar later ging dat ‘nog maar’ om 10 procent. "Bovendien wijzen voorlopige voorspellingen voor 2018 erop dat de globale extreme armoede verder is afgenomen tot 8,6 procent. De doelstelling van 9 procent voor 2020 is dus al twee jaar vroeger gehaald", stelt het internationale instituut voor ontwikkelingssamenwerking.

Naast de grens van een daginkomen van 1,6 euro hanteert de Wereldbank voortaan ook nog twee andere richtbedragen: 2,8 euro voor lagere middeninkomenslanden en 4,8 euro voor hogere middeninkomenslanden. "Voor extreme armoede is er een grote sprong gemaakt, maar dat geldt niet voor hogere inkomens", klinkt het. “In 2015 leefde ruim een kwart (26,2 procent) van de wereldbevolking met minder dan 2,8 euro per dag. Bijna de helft (46 procent) moest het met minder dan 4,8 euro per dag stellen.”

Toestand in Sub-Sahara-Afrika nog verslechterd

Het rapport van de Wereldbanken gaat ook dieper in op regionale evoluties over vijf jaar. Zo legt de regio Oost-Azië en Oceanië de beste cijfers voor: de inkomens van de armste 40 procent groeiden met gemiddeld 4,7 procent tussen 2010 en 2015.

In Sub-Sahara-Afrika gingen de inkomens van de armste 40 procent er dan weer nog verder op achteruit. De regio telt het hoogste aantal mensen in extreme armoede: 84,5 procent van de bevolking valt onder de inkomensgrens van 4,8 euro per dag.