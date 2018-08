Bijna half miljoen Afghanen ruilen Iran opnieuw voor thuisland sam

07 augustus 2018

20u18

Bron: belga 1 Dit jaar keerden al 442.000 Afghanen vanuit buurland Iran terug naar hun thuisland, zo blijkt uit een rapport van de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM). Dat zijn er bijna zoveel als in heel vorig jaar, toen 466.000 mensen de weg weer naar huis vonden.

De cijfers hebben alleen betrekking op Afghanen die niet officieel door het VN-vluchtelingenagentschap UNHCR zijn geregistreerd als vluchteling in Iran, maar gaan over mensen die in Iran wonen en werken zonder een geldige verblijfsvergunning. Volgens de Iraanse regering zijn er ongeveer een miljoen geregistreerde Afghaanse vluchtelingen in het land, met naar schatting anderhalf tot twee miljoen illegale immigranten uit Afghanistan.

Volgens de IOM heeft vooral de economische crisis in Iran daarmee te maken. De Iraanse rial heeft sinds het begin van het jaar bijna twee derde van zijn waarde ten opzichte van de dollar verloren en ongeveer een vijfde ten opzichte van de Afghani. Afghanen werken in Iran voornamelijk in de schaduweconomie en de vraag naar dit soort banen is drastisch gedaald.

Afghanistan zelf lijdt onder hoge werkloosheid en een zwakke economische ontwikkeling. Het land telt ook een groot aantal ontheemden vanwege de slechte veiligheidssituatie.