Bijna failliete hoofdrolspeler opiatencrisis wil 31 miljoen euro aan bonussen uitkeren

20 september 2019



Bron: Washington Post 4 De Amerikaanse geneesmiddelenfabrikant Purdue Pharma heeft begin deze week het faillissement aangevraagd om zichzelf te beschermen tegen schuldeisers. Het bedrijf is een hoofdrolspeler in de opiatencrisis in de VS en er lopen duizenden rechtszaken tegen Purdue. Toch wil de farmagigant graag nog voor bijna 31 miljoen aan bonussen uitkeren aan enkele werknemers.

Purdue bracht de zeer verslavende pijnstiller OxyContin op de markt, het medicijn dat gezien wordt als het begin van de verslavingscrisis in de VS. Er stierven honderdduizenden gebruikers aan pijnstillers op basis van opiaten in Amerika.

Purdue kreeg een boel klachten tegen zich voor de manier waarop het OxyContin vermarkt heeft. Het zou daarbij zowel artsen als patiënten misleid hebben over de potentiële risico’s. Purdue bereikte onlangs een voorlopige schikking in meer dan 2.000 rechtszaken, ten belope van 10 tot 12 miljard dollar. Zondag vroeg de farmareus dan het faillissement aan.

Het bedrijf heeft ook toelating gevraagd om enkele medewerkers die hun “targets haalden” een bonus te schenken. In totaal gaat het om 34 miljoen dollar of 30,9 miljoen euro, meldt de Washington Post. Het verzoek werd ingediend tijdens een hoorzitting voor de handelsrechtbank in New York over het nakende faillissement. Naar verluidt werd het bedrag “ver voorbij” wat bedrijven doorgaans aanvragen in het geval van een faillissement genoemd. De procureur van Connecticut zei aan de Washington Post dat de 34 miljoen naar de slachtoffers van de opiatencrisis zou moeten gaan.

Purdue verdedigt de aanvraag van de zware bonussen, die nodig zouden zijn om het personeel aan boord te houden, iets wat de fabrikant “een belangrijke bepalende factor voor de toekomstige waarde van het bedrijf” noemt.